Президент Ильхам Алиев: На блоке АЧГ недобытыми остаются еще около 500 млн тонн нефти

2017-09-14 10:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Доля азербайджанской госкомпании SOCAR по новому соглашению на разработку блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года выросла с 11,6 до 25 процентов, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания документа в четверг в Баку.

Президент Ильхам Алиев отметил, что доля прибыльной нефти Азербайджана составит 75 процентов, а бонусные выплаты со стороны иностранных инвесторов достигнут 3,6 миллиарда долларов.

Глава государства сообщил, что за 23 года разработки блока было добыто 436 миллионов тонн нефти, и в настоящее время недобытыми осталось еще около 500 миллионов тонн нефти.