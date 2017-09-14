Берат Албайрак: «Турция продолжит оставаться важным партнером Азербайджана»

2017-09-14 10:58 | www.apa.az | 3

«Проект Южного газового коридора реализовали именно Азербайджан и Турция, хотя это была и идея ЕС».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак на церемонии подписания соглашения о продлении контракта о долевом разделе добычи с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

По его словам, запуск TANAP в будущем году станет историческим событием. «В 2019 году TANAP объединится с TAP и станет 4-м стратегическим источником газа для Европы. В будущем году по TANAP будет транспортироваться 16 млрд. кубометров газа в год».

Б.Албайрак отметил, что компания Turk Petrollari первые инвестиции за рубеж вложила именно в Азербайджан. «Turk Petrollari имеет в проекте Шахдениз долю в 19%. Turk Petrollari сегодня приняла участие в подписании и продлит свое участие в разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2049 года. Турция продолжит оставаться важным партнером Азербайджана, будет увеличивать инвестиции в вашу страну».