В Милли Меджлисе поднимут вопрос, связанный с Союзом писателей

2017-09-14 10:50 | www.oxu.az | 3

«Вопрос кафе, действовавшего на первом этаже здания Союза писателей Азербайджана, уже несколько дней находится в центре внимания общественности. Озвучиваются различные мнения, но видно, что проиграло наше общество в целом».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Депутат заявил, что во время обсуждения бюджета на осенней сессии Милли Меджлиса будет поднят вопрос выделения дополнительных средств Союзу писателей Азербайджана.

«Во время обсуждения бюджета я предложу выделять в годовой бюджет Союза писателей дополнительно 100-200 тыс. манатов в год. Это по силам нашему государству. Пусть члены Союза писателей не испытывают затруднений в решении ряда проблем, увереннее говорят свое слово с трибуны. История показывает, что затраченные на литературу средства потом возвращаются сторицей в виде обогащения духовности народа.

Какая-нибудь организация, например, SOCAR, может отремонтировать участок на первом этаже, где находилось кафе, переделать его в центр детской литературы.

Наши дорогие писатели будут освобождены от не относящейся к ним работы и смогут радовать нас новыми произведениями».

Отметим, что 8 сентября по указанию и при участии главы Исполнительной власти города Баку Гаджибалы Абуталыбова было закрыто кафе «26» - «Twenty six» в бывшем Саду бакинских комиссаров (ныне парк Сахиль) в Сабаильском районе столицы.



Г.Абуталыбов тогда заявил журналистам, что по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева ИВ города Баку вскрыла могилы организаторов геноцида азербайджанцев – бакинских комиссаров в бывшем Саду бакинских комиссаров (ныне парк Сахиль). Останки главных убийц - Шаумяна, Амирова и Авакяна не были найдены: «Действительно, история показала, что эти убийцы при помощи своих покровителей бежали за границу, прихватив с собой золото и другие богатства азербайджанцев. К сожалению, в центре Баку арендовали часть здания Союза писателей и открыли кафе «26». Это слово осмелились написать не только на азербайджанском, но и на английском. Пусть армяне и их покровители знают, что пока существует азербайджанский народ, для армянских убийц, организаторов геноцида и их покровителей нет места в Баку и вообще в Азербайджане».

Глава ИВ добавил, что объект будет закрыт, а ответственные лица привлечены к ответственности: «Вопросу будет дана правовая оценка»

Э.А.

