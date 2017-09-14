Президент BP: В разработку блока месторождений АЧГ будет вложено более 40 млрд. долларов инвестиций

2017-09-14 11:00 | www.apa.az | 6

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент BP Роберт Дадли на церемонии подписания соглашения о продлении контракта о долевом разделе добычи с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

По его словам, это соглашение откроет новую страницу в партнерстве: «В разработку блока месторождений АЧГ будет вложено более 40 млрд. долларов инвестиций. Недавно мы спустили на воду судно «Ханкенди». Но наши обязательства перед Азербайджаном не ограничиваются платформами и судами. Мы реализуем и проекты в области образования, поддерживаем бизнес в регионах, Олимпийский и Паралимпийский комитеты Азербайджана».