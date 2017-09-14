Генерал обратился к родителям школьников

2017-09-14 11:00 | www.oxu.az | 3

«В связи с началом нового учебного года полиция Баку будет работать в усиленном режиме».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров.

По его словам, 15 сентября в связи с началом нового учебного года с целью охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, территории, где расположены действующие в Баку учебные заведения, будут находиться под наблюдением полиции.

С. Багиров также заявил, что число полицейских нарядов в местах, где расположены средние школы, будет увеличено с целью обеспечения безопасности учеников и их родителей. Будут приняты все необходимые меры безопасности.

Также добавим, что в усиленном режиме в связи с началом нового учебного года будет работать и Государственная дорожная полиция. ГУГДП советует водителям не парковаться на проезжих частях около учебных заведений, в противном случает они будут привлечены к ответственности.

Э.А.

