Подписано соглашение по разработке месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года – ОБНОВЛЕНО

2017-09-14 11:05 | www.oxu.az | 4

Сегодня было подписано новое соглашение по разработке блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, соглашение подписали руководители компаний BP, SOCAR, Chevron, Inpex, Statoil, ExxonMobil, TPAO, Itochu и ONGC Videsh Ltd.

10:55

«В 2012 году в Турции был подписан проект TANAP. А в 2013 году проект ТАР был выбран в качестве газопровода».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на церемонии подписания Соглашения о долевом разделе добычи (PSA) по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года.

По его словам, «Сангачал» является крупнейшим нефтегазовым терминалом в мире.

«В Азербайджане строятся нефтяные платформы. Это - польза, приносимая Азербайджану «Контрактом века». Госнефтефонд является для нас важным фактором. Даже падение цен на нефть не смогло свернуть нас с нашего пути. Азербайджан увеличил свои валютные резервы. Реализация проектов «Шахдениз», Южный газовый коридор будет способствовать еще большому увеличению наших валютных резервов», - отметил он.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в Азербайджане впервые в мире было произведено бурение нефтяной скважины промышленным способом, а также осуществлена добыча нефти в море. Он подчеркнул, что в достижении успехов в данной сфере огромную роль сыграли азербайджанские нефтяники.

Глава государства поздравил нефтяников с предстоящим профессиональным праздником. При этом он отметил, что также считает себя нефтяником, так как в течение 9 лет проработал в SOCAR.

Затем Ильхам Алиев подчеркнул формирование эффективного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и BP:

«За 23 года у нас сформировалось очень полезное сотрудничество с BP. SOCAR также наладила выгодное партнерство с этой компанией».

По его словам, Азербайджан мог подписать этот контракт и с другой компанией:

«Но мы сделали этот выбор, поскольку успешно сотрудничаем с BP и другими участницами Контракта века».

10:10

«Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана, начинается новая эра в разработке месторождения АЧГ».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года.

Глава государства отметил, что подписываемый сегодня контракт имеет большое значение для нашей страны:

«Доля компании SOCAR в новом контракте составит 25% (по действующему контракту 11,65%). Кроме этого, после подписания контракта со стороны иностранных инвесторов Азербайджану будет выплачено 3,6 млрд долларов в виде различных бонусов, доля прибыльной нефти составит 75%. В настоящее время на «Азери-Чираг-Гюнешли» остаются недобытыми 500 млн тонн нефти».

Н.О.

