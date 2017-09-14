Тереза Мэй: Продление соглашения по разработке АЧГ позволит укрепить стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Великобританией в энергосфере

2017-09-14 10:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Продление соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года позволит укрепить стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Великобританией в энергетической сфере.

Об этом говорится в послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, зачитанном государственным министром по делам Европы и Америки Аланом Дунканом на церемонии подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в четверг в Баку.

Мэй поздравила всех с данным событием и отметила вклад Великобритании и, в частности BP, в экономику Азербайджана.

"Я хотела бы выразить свои самые теплые поздравления по поводу продления соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" между возглавляемым BP консорциумом и SOCAR», - говорится в послании Терезы Мэй.



В послании также отмечено, что завершение строительства трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2006 году стало еще одной важной вехой, которая позволила Азербайджану безопасно транспортировать нефть на мировые рынки.

Сегодня в Баку проходит церемония подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". По новому соглашению, доля прибыльной нефти Азербайджана составит 75 процентов, а бонусные выплаты со стороны иностранных инвесторов достигнут 3,6 миллиарда долларов.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте было распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

(Автор: Азад Гасанли, Анвар Мамедов)