Ünüvar, Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutladı

2017-09-14 12:34 | www.trend.az | 1

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü yayımladığı bir mesajla kutladı.

Ünüvar, mesajında, Azerbaycan topraklarının, sahip olduğu zenginlikler sebebiyle tarihin her döneminde diğer milletlerin elde etmek istediği bir konumda yer aldığını iade etti.

1918 yılında kurulan Kafkas İslam Ordusu’nun, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Nuri Paşa komutasında Azerbaycan’ı kurtarmakla görevlendirildiğini hatırlatan Ünüvar, “Mayıs 1918'de Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'ye ulaşan ordu, güzergâhı üzerindeki şehirleri Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtarmıştır. Kafkas İslam Ordusu, bu savaşlar sonunda Azerbaycan’da 1130 şehit bırakmıştır” dedi.

“Bir millet, iki devlet” sözünün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bin yıllık kardeşliğin ve kuvvetli dostluk bağının en güzel ifadesi olduğunu vurgulayan Ünüvar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşliği her alanda güçlendirmiş ve güçlendirmeye devam edecektir. 15 Eylül Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutlarken, bu vesileyle başta Nuri Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, yüce Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Allah, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin kardeşliğini, birliğini ve dirliğini daim kılsın.”