Тестовые экзамены по приему на госслужбу будут проведены в октябре

2017-09-14 11:18 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов сказал, что тестовые экзамены будут проведены в октябре.

Б.Халилов отметил, что эти экзамены будут проведены по всем должностям государственной службы: «Принявшие участие в экзаменах получат сертификаты, которые будут действительны в течение 5 лет. Если получившие сертификаты лица будут отвечать всем условиям по объявленным вакантным должностям, тогда они смогут принять участие в следующем этапе – собеседовании. Для получения сертификата будут определены проходные баллы. Кандидаты смогут получить сертификаты, если наберут проходной балл».