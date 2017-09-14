ВВС Азербайджана и Турции проведут совместные учения

2017-09-14 11:17 | www.oxu.az | 5

В соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоятся совместные летно-тактические учения TurAz Qartalı-2017 с участием военно-воздушных сил двух стран.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на сайт Минобороны.

В учениях, которые стартуют с 18-го сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules и CASA CN-235, а также вертолеты Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности ВВС двух стран, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Учения продлятся до 30-го сентября.

A.M.

