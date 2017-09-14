Официальный курс маната к мировым валютам на 14 сентября (версия 2)

2017-09-14 10:57 | www.trend.az | 4
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:34)
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 сентября установлен на уровне 1,7008 и 2,0205 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
14.09.17
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,7008
|
1 евро
|
1 EUR
|
2,0205
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,3611
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,0997
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0,8738
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,5425
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,4631
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,1294
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1501
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0774
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0,2715
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2599
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,2716
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,6914
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2177
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0265
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,2458
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0128
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,0046
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,2116
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7639
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,48
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1,3967
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5,6449
|
1 казахский тенге
|
1 KZT
|
0,005
|
1 киргизский сом
|
1 KGS
|
0,0247
|
100 ливанских фунтов
|
100 LBP
|
0,1128
|
1 малайзийский ринггит
|
1 MYR
|
0,4049
|
1 мексиканский песо
|
1 MXP
|
0,0958
|
1 молдавский лей
|
1 MDL
|
0,0964
|
1 египетский фунт
|
1 EGP
|
0,0964
|
1 норвежская крона
|
1 NOK
|
0,2157
|
100 узбекских сомов
|
100 UZS
|
0,021
|
1 польский злотый
|
1 PLN
|
0,4717
|
1 российский рубль
|
1 RUB
|
0,0294
|
1 сингапурский доллар
|
1 SGD
|
1,2592
|
1 саудовский риал
|
1 SAR
|
0,4535
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
1 SDR
|
2,4219
|
1 турецкая лира
|
1 TRY
|
0,4916
|
1 тайваньский доллар
|
1 TWD
|
0,0565
|
1 таджикский сомони
|
1 TJS
|
0,1933
|
1 новый туркменский манат
|
1 TMM
|
0,4866
|
1 украинская гривна
|
1 UAH
|
0,0652
|
100 японских иен
|
100 JPY
|
1,5398
|
1 новозеландский доллар
|
1 NZD
|
1,2325
|
Золото (1 унция)
|
1 XAU
|
2257,897
|
Серебро (1 унция)
|
1 XAG
|
30,1178
|
Платина (1 унция)
|
1 XPT
|
1670,1856
|
Палладий (1 унция)
|
1 XPD
|
1610,6576