Официальный курс маната к мировым валютам на 14 сентября (версия 2)

2017-09-14 10:57 | www.trend.az | 4

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:34)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 сентября установлен на уровне 1,7008 и 2,0205 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.