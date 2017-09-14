NATO Genel Sekteri'nden flaş S-400 açıklaması

2017-09-14 12:50 | www.trend.az | 1

NATO Genel Sekreteri Jens Stolbenberg, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontrat imzalamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

"BU TÜRKİYE'NİN KARARIDIR"

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Stoltenberg, "Ne türden bir ekipmana erişecekleri her müttefikin kendi kararına bağlıdır. Bu Türkiye'nin ulusal kararıdır. NATO için önemli olan bizim farklı sistemlerimizin birlikte çalışması ve bizim ‘müşterek çalışma' diye tanımladığımız şeydir. Bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek bir talep gelmedi. Bu yüzden bu konu henüz masada değil" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SİSTEMİ NATO'YA ENTEGRE ETMEK İÇİN BİR TALEPTE BULUNMADI"

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO'da entegre hava savunma sistemimiz var. Fakat tabii ki ulusların entegre olmamış bağımsız sistemlere sahip olması mümkün. Ve Türkiye bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek için bir talepte bulunmadı."