В Таджикистане начальник аэропорта умер из-за вертолета с президентом

2017-09-14 11:22 | www.oxu.az | 5
В Таджикистане начальник аэропорта города Хоро Дилдор Максудшоев погиб, провожая вертолет с президентом Эмомали Рахмоном в Душанбе, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».
«Когда вертолет президента стал подниматься в воздух, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом», = сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.
Начальник хорогского аэропорта был среди чиновников области, которые встречали и сопровождали главу государства в ходе его поездки в Дарвазский район ГБАО.
По данным МВД, Максудшоев умер по пути в больницу.
Н.О.