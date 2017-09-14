В Таджикистане начальник аэропорта умер из-за вертолета с президентом

2017-09-14 11:22 | www.oxu.az | 5

В Таджикистане начальник аэропорта города Хоро Дилдор Максудшоев погиб, провожая вертолет с президентом Эмомали Рахмоном в Душанбе, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».

«Когда вертолет президента стал подниматься в воздух, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом», = сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.

Начальник хорогского аэропорта был среди чиновников области, которые встречали и сопровождали главу государства в ходе его поездки в Дарвазский район ГБАО.

По данным МВД, Максудшоев умер по пути в больницу.

Н.О.