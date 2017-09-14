Президент Ильхам Алиев: Начинается новая эра разработки грандиозного нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (версия 3)

2017-09-14 11:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня знаменательный и исторический день. Начинается новая эра разработки грандиозного нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". Я от души приветствую всех гостей, прибывших из-за рубежа для участия в этом историческим мероприятии вместе с нами.

Об этом в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Глава государства отметил, что их участие в этом мероприятии еще раз отражает значимость сегодняшнего мероприятия.

«Контракт, который будет подписан сегодня, имеет очень большое значение для нашей страны. Разработка нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» продлевается до 2050 года. Новый контракт, который будет подписан, еще более выгоден для Азербайджана. Несмотря на то, что контракт, подписанный в 1994 году, тоже полностью обеспечивал наши интересы. В этот раз контракт подписывается на лучших условиях. Хочу довести до вашего внимания несколько основных его параметров. После подписания контракта нашей стране зарубежными инвесторами будет выплачен бонус в объеме 3,6 миллиарда долларов. Компания AzACG SOCAR будет участвовать в реализации контракта как подрядчик. Доля SOCAR повышается с 11,6 процента до 25 процентов, и доля прибыльной нефти Азербайджана составит 75 процентов. Конечно, соглашение содержит много положений, и эти основные условия уже демонстрируют, что данное соглашение имеет очень большое значение для будущего развития Азербайджана, расширения наших финансовых возможностей. В то же время должен отметить и то, что реализация соглашения в течение 23 лет тоже была очень успешной, и за эти годы с «Азери-Чираг-Гюнешли» было добыто 436 миллионов тонн нефти. Хорошо помню, что когда в 1994 году подписывался контракт, предполагаемые запасы нефти были определены на уровне 511 миллионов тонн. Однако сегодняшние данные – уверен, что это не последние данные, и запасы еще более возрастут – показывают, что на «Азери-Чираг-Гюнешли» все еще имеются примерно 500 миллионов тонн недобытых нефтяных запасов. Еще раз хочу отметить, что это первичные подсчеты. Уверен, что за период реализации соглашения эта цифра еще более возрастет», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что 23 года назад в истории Азербайджана произошло очень знаменательное событие.

«В Баку во дворце «Гюлюстан» под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась церемония подписания «Контракта века», что придало импульс успешному развитию нашей страны. Я очень хорошо помню те дни, они перед моими глазами. Азербайджан действительно предпринял один из самых важных шагов в своей истории», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что подписание «Контракта века» связано с именем великого лидера Гейдара Алиева.

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