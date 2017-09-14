В России анонимные звонки с угрозами затронули 130 тысяч человек

2017-09-14 11:23 | www.trend.az | 3

Анонимные телефонные звонки с угрозами о "минировании" затронули в Москве, по уточненным данным, свыше 40 тысяч человек, всего по стране — более 130 тысяч человек, сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.

"Всего за минувшие сутки в Москве было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Анонимные звонки с угрозами касались 50 объектов, в том числе вокзалов и крупных торговых центров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжалась в России четвертый день, в среду добралась до Москвы.