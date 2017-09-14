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Avropa Liqasında qrup mərhələsi başlayır

2017-09-14 11:14 | www.oxu.az | 2

Bu gün Avropa Liqasının qrup mərhələsində yeni mövsümə start veriləcək.

Oxu.Az xəbər verir ki,  12 qrupda yer alan 48 komanda mübarizəyə başlayacaq.

UEFA Avropa Liqası

Qrup mərhələsi

I tur

A qrupu

21:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

21:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan) 

 B qrupu

21:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Partizan" (Serbiya)

21:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Skenderbeu" (Albaniya)

C qrupu

21:00. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)

21:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya)

D qrupu

21:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Afina Yunanıstan)

21:00. "Austriya" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya) 

E qrupu

21:00. "Apollon" (Kipr) - "Lion" (Fransa)

21:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Everton" (İngiltərə) 

F qrupu

21:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)

21:00. "Zlin" (Çexiya) - "Şerif" (Moldova)

G qrupu

23:05. "Styaua" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

23:05. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Luqano" (İsveçrə)

H qrupu

23:05. "Arsenal" (İngiltərə) - "Köln" (Almaniya)

23:05. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - BATE (Belarus)

İ qrupu

23:05. "Setubal" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya)

23:05. "Marsel" (Fransa) - "Konyaspor" (Türkiyə)

J qrupu

23:05. "Herta" (Almaniya) - "Atletik" (Yunanıstan)

23:05. "Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "Ostersun" (İsveç)

K qrupu

23:05. "Vitess" (Hollandiya) - "Latsio" (İtaliya)

23:05. "Sulte Varegem" (Belçika) - "Nitsa" (Fransa)

L qrupu

23:05. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Rusenborq" (Norveç)

23:05. "Vardar" (Makedoniya) - "Zenit" (Rusiya) 

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