Avropa Liqasında qrup mərhələsi başlayır

2017-09-14 11:14 | www.oxu.az | 2
Bu gün Avropa Liqasının qrup mərhələsində yeni mövsümə start veriləcək.
Oxu.Az xəbər verir ki, 12 qrupda yer alan 48 komanda mübarizəyə başlayacaq.
UEFA Avropa Liqası
Qrup mərhələsi
I tur
A qrupu
21:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
21:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan)
B qrupu
21:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Partizan" (Serbiya)
21:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Skenderbeu" (Albaniya)
C qrupu
21:00. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)
21:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya)
D qrupu
21:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Afina Yunanıstan)
21:00. "Austriya" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya)
E qrupu
21:00. "Apollon" (Kipr) - "Lion" (Fransa)
21:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Everton" (İngiltərə)
F qrupu
21:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)
21:00. "Zlin" (Çexiya) - "Şerif" (Moldova)
G qrupu
23:05. "Styaua" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)
23:05. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Luqano" (İsveçrə)
H qrupu
23:05. "Arsenal" (İngiltərə) - "Köln" (Almaniya)
23:05. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - BATE (Belarus)
İ qrupu
23:05. "Setubal" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya)
23:05. "Marsel" (Fransa) - "Konyaspor" (Türkiyə)
J qrupu
23:05. "Herta" (Almaniya) - "Atletik" (Yunanıstan)
23:05. "Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "Ostersun" (İsveç)
K qrupu
23:05. "Vitess" (Hollandiya) - "Latsio" (İtaliya)
23:05. "Sulte Varegem" (Belçika) - "Nitsa" (Fransa)
L qrupu
23:05. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Rusenborq" (Norveç)
23:05. "Vardar" (Makedoniya) - "Zenit" (Rusiya)