Фрагмент 130-тонного сгустка жира из лондонской канализации купит музей – ВИДЕО

2017-09-14 11:36 | www.oxu.az | 2

Музей Лондона решил приобрести фрагмент 130-тонного сгустка застывшего жира и мусора, который нашли в лондонской канализации.

Как передает Oxu.Az, об этом 13 сентября сообщает Associated Press.

По мнению директора музея Шэрон Эмент (Sharon Ament), такой экспонат вдохновит посетителей экспозиции на решение проблем, стоящих перед растущими мегаполисами, а также поставит перед ними вопрос о том, как мы живем.

Музей надеется стать обладателем поперечного сечения гигантского сгустка жира и мусора. Решение о том, как объект будет выставляться, пока не принято.

Музей Лондона обладает обширной коллекцией предметов, относящихся к истории Лондона от античности до XX века. Его главной достопримечательностью считается карета лорд-мэра Лондона.

12 сентября сообщалось, что в старой трубе под лондонским районом Уайтчепел обнаружили 250-метровый сгусток застывших жира и масла с включениями слипшихся салфеток, подгузников и выброшенных презервативов. Компания Thames Water работает над его ликвидацией.

Н.О.