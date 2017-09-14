Сотрудничество Азербайджана и Турции в энергосфере достигнет своего пика с открытием газопровода TANAP - Эрдоган

2017-09-14 11:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере достигнет своего пика с открытием газопровода TANAP, говорится в письме президента Турции Реджепа Таййипа Эрдогана, зачитанном министром энергетики и природных ресурсов Бератом Албайраком на церемонии подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в четверг в Баку.

“Желаю, чтобы продление соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” до 2050 года принесло пользу нашим странам. После подписания в 1994 году Контракта века, азербайджанская нефть с 2006 года благополучным образом вышла на мировые рынки через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Этот проект дал толчок развитию всего региона, а также усилению стратегической роли Азербайджана”, - говорится в письме президента Турции.

В письме отмечается, что данное соглашение является самым ярким примером международного сотрудничества.

“Я поздравляю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с подписанием нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”. Считаю, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики достигнет своего пика с открытием газопровода TANAP в следующем году. Азербайджан и Турция, являющиеся одной нацией, двумя государствами, в будущем, как и ранее, будут поддерживать друг друга во всех сферах, особенно в сфере энергетики”, - говорится в письме президента Турции.

Напомним, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Анвар Мамедов, Руфиз Хафизоглу)