Maliye Bakanı Ağbal'dan flaş vergi indirimi açıklaması

2017-09-14 13:06 | www.trend.az | 0

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önemli olanın kurdaki istikrar olduğunu belirtti ve kur oranının ekonomik parametreler tarafından belirlendiğini kaydetti. Birincil önceliğin mali disiplini korumak olduğunu savunan Ağbal, vergi indirimlerinin devam ettirilmesine gerek olmadığını belirterek mobilya, elektronik eşya ve konutlardaki vergi indirimlerinin süresinin uzatılmayacağını kaydetti.

Maliye Bakanı, orta vadeli programın Eylül sonunda açıklanmasının planlandığını dile getirdi ve Türkiye kamu harcamalarının yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Terörle mücadelede kararlılık ekonomide başarı getiriyor.

Kur tahmini ile ekonomici olunmuyor.

Yapılan vergi indirimler amacını karşıladı. Sektörlerde canlanma oldu.

Kamu harcamalarında tasarruf ve üretkenlik yapacağız.

Vergi indirimleriyle yoluyla talebi canlandırmaya gerek kalmadı.

Vergilerle ilgili herhangi bir düzenleme yapmak gündemimizde yok.

KDV indirimi söz konusu değil. KDV'de reform yapacağız. Yüzde 18 oranında indirim olmayacak.

Eylül sonuna kadar 3 yıllık planları kamuoyu ile paylaşacağız.

Büyüme rakamlarındaki yükseliş sürecek. Türkiye kendisini göstererek, büyüme hikayesini orta vadede de sürdürecek yeni bir ivmeye girmiş oldu.

Finansal piyasalar gayet iyi, kur normal seviyelere indi. Kura ilişkin tahmin söylemek yanlış iştir. Herkes işine gücüne baksın