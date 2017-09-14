Зампред ГЭЦ: «В государственных органах имеется более 1000 вакантных должностей»

2017-09-14 11:28 | www.apa.az | 3

«В настоящий момент очень много вакантных должностей в госорганах страны. Конкурс по замещению вакантных должностей государственной службы не проводился. ГЭЦ располагает информацией о наличии более 1000 вакантных мест в государственных органах: Госкомитет по вопросам имущества, Министерство экономики, МЭПР, Министерство сельского хозяйства».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель председателя ГЭЦ Бахрам Халилов. По его словам, среди вакантных мест имеются и высшие должности.

Б. Халилов подчеркнул, что нужно начать проводить отбор на вакантные должности высшей категории в госорганах: «Речь здесь не идет об интересах государственного органа, а о применении требований, предусмотренных законодательством. Все государственные органы должны открыто объявить о вакантных местах и предоставить информацию об этом в ГЭЦ.