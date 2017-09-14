Названы доли участия в АЧГ

2017-09-14 11:29 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в BP-Azerbaijan, соглашение должно быть ратифицировано Милли Меджлисом. По условиям документа, компания BP останется оператором проекта, а доля SOCAR в АЧГ повысится с 11,65% до 25%. Кроме того, иностранные инвесторы выплатят Азербайджану 3,6 млрд. долларов в качестве бонусов. В последующие 32 года в разработку блока месторождений АЧГ будет вложено более 40 млрд. долларов инвестиций.

После утверждения соглашения новые доли участия будут выглядеть следующим образом: BP - 30,37%; AzACG (SOCAR) - 25%; Chevron - 9,57%; Inpex - 9,31%; Statoil - 7,27%; ExxonMobil - 6,79%; TPAO - 5,73%; Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31%.

Вслед за подписанием соглашения SOCAR и партнеры договорились о проведении инженерно-проектных работ с целью оценки строительства дополнительной добывающей платформы на контрактной площади АЧГ.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в связи с этим отметил, что сегодня - знаменательный день в истории Азербайджана. «Сегодняшний день напоминает нам день подписания «Контракта века». Несмотря на сложные политические и экономические условия того времени, в результате напряженных усилий общенационального лидера Гейдара Алиева подписанием первого контракта по АЧГ был заложен фундамент последующего экономического развития Азербайджана. Со времени подписания первого контракта в 1994 году в АЧГ было вложено 33 миллиарда долларов инвестиций, а добытые 440 миллионов тонн нефти принесли стране прибыль на более чем 125 миллиардов долларов. Сегодня SOCAR, завершив переговоры с компаниями-партнерами, на основе согласованных условий подписала новое соглашение по проекту АЧГ до конца 2049 года. Условия нового соглашения вступят в силу после ратификации в Милли Меджлисе. Таким образом, в течение следующих 32 лет экономическая прибыль страны от АЧГ достигнет максимума. Условия нового соглашения наряду с тем, что отражают возросший с 1994 года финансовый и технологический потенциал страны и SOCAR, также демонстрируют доверие иностранных компаний экономике Азербайджана и переводят наше реальное сотрудничество в новую плоскость».