Cреднегодовой рост цен в Азербайджане составил 14%

2017-09-14 11:46 | www.oxu.az | 4

Инфляция в Азербайджане в августе 2017 года составила 0,2%.

Как передает Oxu.Az, об этом Интерфакс-Азербайджан сообщили в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в августе 2017 года составила 0,2%. При этом непродовольственные товары подорожали на 0,1%, тарифы на услуги населению – на 0,2%, цены на продовольственные товары - на 0,3%», - отметили в Госкомстате.

По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам августа составил 14%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 18,2%, непродовольственные товары - на 12,6%, услуги - на 9,6%.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.

Л.А.