Председатель КНР посетит Азербайджан с визитом

2017-09-14 11:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ближайшее время посетит Азербайджан с визитом. Об этом сказал председатель КНР на встрече с послом Азербайджана в Китае Акрамом Зейналлы, сообщили в четверг Trend в дипмиссии.

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты о своем назначении Си Цзиньпину.

Председатель КНР, с удовлетворением вспоминая официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в декабре 2015 года, отметил, что в ходе визита были приняты важные решения по развитию сотрудничеста двух стран.

Си Цзиньпин высоко оценил поддержку главы государства и правительства Азербайджана инициативе "Один пояс, один путь".

Азербайджан придает важное значение отношениям с Китаем, и заинтересован в развитии сотрудничества во всех сферах, сказал на встрече посол.

По словам Зейналлы, Азербайджан готов внести свой вклад в успешное осуществление инициированной Си Цзиньпином инициативы «Один пояс, один путь».

Как отметил дипломат, Азербайджан также заинтересован в еще большем привлечении китайских компаний к сотрудничеству с Азербайджаном.

Отметим, что концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

(Автор: Себа Агаева)