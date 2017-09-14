Венесуэла переходит на евро при расчетах за нефть

2017-09-14 11:30 | www.apa.az | 7

Власти Венесуэлы, стремясь ограничить влияние американских санкций на экономику страны, инструктируют экспортеров нефти не вести расчеты в долларах США.

Как передает АПА-Экономикс, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Нефтетрейдеры, работающие с венесуэльской нефтью, начали переводить платежи в евро. Госкомпания PdVSA попросила партнеров по СП открыть счета в европейской валюте. PdVSA и Министерство энергетики официальных комментариев не дают и публично о новой политике объявлено не было.

Напомним, что в августе правительство США ввело новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний, установив запрет на операции с новыми облигациями, выпущенными правительством Венесуэлы и нефтедобывающими компаниями страны. Кроме того, вводятся ограничения на операции с рядом существующих бондов, размещенных госкомпаниями Венесуэлы, запрещается выплата дивидендов на бумаги, находящиеся в собственности правительства страны.

Отметим, что США являются основным покупателем венесуэльской нефти.