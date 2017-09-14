Директор аэропорта в Таджикистане погиб, провожая вертолет с президентом

2017-09-14 11:51 | www.apa.az | 8

Начальник аэропорта города Хорог, административного центра Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, погиб, провожая вертолет с президентом Эмомали Рахмоном в Душанбе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе МВД Таджикистана.





Начальник Хорогского аэропорта был среди чиновников области, которые встречали и сопровождали главу государства в ходе его поездки в Дарвазский район ГБАО.

«Когда вертолет президента стал подниматься в воздух, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что инцидент произошел накануне.

По данным МВД, после сильного удара об камень Максудшоев получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по пути в больницу.



