Закрылась магистральная дорога Загатала-Грузия

2017-09-14 11:56 | www.oxu.az | 6

Закрылся участок дороги Евлах-Загатала-Грузия, проходящий через город Загатала.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, движение на дороге было ограничено вчера вечером в связи с капитальным ремонтом моста через реку Тала у въезда в город Загатала.

Малотоннажные автомобили (до 16 тонн), направляющиеся в Балакен и обратно, будут пользоваться другим мостом. Для крупнотоннажных грузовых автомобилей открыта дорога через реку возле моста.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту дороги Загатала–Балакен-Мазымчай, являющейся частью автомобильной дороги М5 Евлах-Загатала-государственная граница Грузии.

Согласно распоряжению, с этой целью открытому акционерному обществу «Азеравтойол» было выделено 24,6 миллиона манатов.

Уже начались ремонтные работы на 124 и 164-ом километрах дороги Евлах-Загатала-граница с Грузией.

A.M.

