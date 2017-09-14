В Индии перевернулась лодка: Десятки погибших

2017-09-14 12:00 | www.oxu.az | 6

По меньшей мере 22 человека погибли после того, как лодка перевернулась на реке Ямуна в Индии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель администрации района Багхпат Бхавани Сингх.

Инцидент произошел утром в четверг в округе Багхпат в штате Уттар-Прадеш. По реке Ямуна проходит граница между штатами Уттар-Прадеш и Харьяна, куда и направлялись пассажиры лодки. Место происшествия находится в нескольких десятках километров к северу от Национального столичного округа Дели.

В момент происшествия в лодке могли находиться 60 человек. По словам очевидцев, лодка была переполнена, что и могло послужить причиной ЧП.

Н.О.