Президент Ильхам Алиев: Начинается новая эра разработки грандиозного нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (версия 4)

2017-09-14 12:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сегодня знаменательный и исторический день. Начинается новая эра разработки грандиозного нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". Я от души приветствую всех гостей, прибывших из-за рубежа для участия в этом историческим мероприятии вместе с нами.

Об этом в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Глава государства отметил, что их участие в этом мероприятии еще раз отражает значимость сегодняшнего мероприятия.

«Контракт, который будет подписан сегодня, имеет очень большое значение для нашей страны. Разработка нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» продлевается до 2050 года. Новый контракт, который будет подписан, еще более выгоден для Азербайджана. Несмотря на то, что контракт, подписанный в 1994 году, тоже полностью обеспечивал наши интересы. В этот раз контракт подписывается на лучших условиях. Хочу довести до вашего внимания несколько основных его параметров. После подписания контракта нашей стране зарубежными инвесторами будет выплачен бонус в объеме 3,6 миллиарда долларов. Компания AzACG SOCAR будет участвовать в реализации контракта как подрядчик. Доля SOCAR повышается с 11,6 процента до 25 процентов, и доля прибыльной нефти Азербайджана составит 75 процентов. Конечно, соглашение содержит много положений, и эти основные условия уже демонстрируют, что данное соглашение имеет очень большое значение для будущего развития Азербайджана, расширения наших финансовых возможностей. В то же время должен отметить и то, что реализация соглашения в течение 23 лет тоже была очень успешной, и за эти годы с «Азери-Чираг-Гюнешли» было добыто 436 миллионов тонн нефти. Хорошо помню, что когда в 1994 году подписывался контракт, предполагаемые запасы нефти были определены на уровне 511 миллионов тонн. Однако сегодняшние данные – уверен, что это не последние данные, и запасы еще более возрастут – показывают, что на «Азери-Чираг-Гюнешли» все еще имеются примерно 500 миллионов тонн недобытых нефтяных запасов. Еще раз хочу отметить, что это первичные подсчеты. Уверен, что за период реализации соглашения эта цифра еще более возрастет», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что 23 года назад в истории Азербайджана произошло очень знаменательное событие.

«В Баку во дворце «Гюлюстан» под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась церемония подписания «Контракта века», что придало импульс успешному развитию нашей страны. Я очень хорошо помню те дни, они перед моими глазами. Азербайджан действительно предпринял один из самых важных шагов в своей истории», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что подписание «Контракта века» связано с именем великого лидера Гейдара Алиева.

«Потому что после обретения независимости в 1991 году Азербайджан столкнулся с тяжелыми проблемами. В частности, в 1992 году в результате нерадивой деятельности тандема НФА-Мусават, незаконно захватившего власть после государственного переворота, наша страна оказалась на краю пропасти. Экономический регресс, снижение промышленного потенциала, инфляция измерялась тысячами процентов. В нашей стране практически не было экономических перспектив. Страна переживала политический, военный, экономический кризис, царили анархия, хаос. И для удержания пошатнувшейся власти тогдашнее незаконное правительство прибегло к оружию. В Азербайджане началась гражданская война, пролилась братская кровь. Власть НФА-Мусават подвергла бомбардировке второй крупный город нашей страны Гянджу. Азербайджан остался лицом к лицу с большой трагедией. Параллельно с этим Армения проводила захватническую политику против нашей страны, и в результате этой политики была оккупирована большая часть наших земель», - сказал глава государства.

Напомнив, что в результате конфликта более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, Президент Ильхам Алиев сказал, что в такой тяжелой ситуации народ сделал единственно правильный выбор: обратился к Гейдару Алиеву, пригласил его к власти.

«Именно после его избрания на пост президента в 1993 году ситуация постепенно начала выправляться. Начали проводиться экономические, политические реформы, все незаконные вооруженные соединения были разоружены, наша страна вступила на путь демократии, Азербайджан смог выйти из международной изоляции. Конечно же, для успешного развития нашей страны нужны были инвестиции. Потому что в то время казна была пуста, возможностей для развития не было. В такой ситуации убедить крупные зарубежные нефтяные компании, привлечь их в Азербайджан, конечно же, требовало большой мудрости, способностей, компетенции и политического опыта. Гейдар Алиев успешно реализовал эту историческую миссию», - сказал глава государства.

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