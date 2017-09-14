США продолжат сотрудничество с Азербайджаном в нефтегазовой сфере - посол

2017-09-14 12:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - США продолжат сотрудничество с Азербайджаном в нефтегазовой сфере и оказывать поддержку развитию страны, сказал в четверг журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

"Азербайджан вступает в новую эру добычи энергетических ресурсов и мы с нетерпением ждём продолжения нашего сотрудничества в этой сфере. США были долгосрочными партнёрами Азербайджана в основных нефтегазовых проектах и останутся таковыми", - сказал посол.

Он напомнил, что американские компании участвовали в этих процессах [добыча энергоресурсов в Азербайджане] с 90-х годов и сегодня это сотрудничество продолжается, чему свидетельствует подписание нового соглашения по продлению деятельности по добыче на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года.

По его словам, США активно поддерживали разработку и добычу на Каспии и в Азербайджане еще с начала 90-х годов. "Целью было доставить на мировые рынки [каспийские] нефть и газ, что в свою очередь помогло внести вклад в глобальную энергобезопасность", - добавил он.

Значимость добычи нефтегазовых ресурсов [в Азербайджане] и их роль в мировой безопасности была отмечена и президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарём Рексом Тилерсоном.

Как отметил посол, США оказывали финансовую и политическую поддержку проекту Баку-Тбилиси-Джейхан, а американские компании помогали своими технологиями и опытом.

"Сегодня это партнерство продолжается и все эти проекты также внесли вклад в развитие экономики Азербайджана", - подчеркнул он.

Согласно обновленному соглашению, долевое участие в проекте будет выглядеть следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Азад Гасанли)