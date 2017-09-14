Посол: «США очень рады продолжению сотрудничества с Азербайджаном в рамках продления контракта о разработке АЧГ»

2017-09-14 12:00 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута. По его словам, США активно поддерживают добычу нефтегазовых ресурсов в Азербайджане и других местах Каспийского бассейна. «Главная цель – обеспечить безопасную транспортировку нефти и газа в Европу и на другие рынки. Это вносит вклад в экономическое развитие и глобальную энергобезопасность.

Значимость Азербайджана и сегодня признается США. Это доказывают письма президента США Дональда Трампа по случаю 28 мая и по случаю открытия 24-й Международной нефтегазовой выставки-конференции, письма госсекретаря США Рекса Тиллерсона в поддержку Южного газового коридора и февральского заседания Консультативного совета по проекту. США с конца 1990-х оказывают поддержку поставкам азербайджанской нефти на мировой рынок, сильную политическую поддержку нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. С новым соглашением открывается новый обнадеживающий этап. Мы с нетерпением ждем нового этапа сотрудничества в добыче нефтегазовых ресурсов. США были и остаются партнером Азербайджана в развитии нефтегазового и ненефтяного секторов, реализации Нового Шелкового Пути».