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В Баку иранский студент совершил суицид

2017-09-14 12:13 | www.apa.az | 4

В Баку совершено самоубийство.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано в Насиминском районе, на проспекте Азадлыг 108/15.  

Арендующий по данному адресу квартиру гражданин Ирана Назари Амир Джалил оглу (1993 г.р.), находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросился с 4 этажа здания.

Мужчина скончался на месте.

Сообщается, что Н.Амир был студентом Азербайджанского медицинского университета. До совершения самоубийства он поругался со своей возлюбленной.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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