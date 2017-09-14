ГЭЦ о вакансиях в госорганах

2017-09-14 12:06 | www.oxu.az | 5

«В настоящий момент очень много вакантных должностей в госорганах страны. Конкурс по замещению вакантных должностей государственной службы не проводился. ГЭЦ располагает информацией о наличии более 1000 вакантных мест в государственных органах: Госкомитет по вопросам имущества, министерство экономики, МЭПР, министерство сельского хозяйства».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель председателя ГЭЦ Бахрам Халилов.

По его словам, среди вакантных мест имеются и высшие должности.



Б. Халилов подчеркнул, что нужно начать проводить отбор на вакантные должности высшей категории в госорганах:

«Речь здесь не идет об интересах государственного органа, а о применении требований, предусмотренных законодательством. Все государственные органы должны открыто объявить о вакантных местах и предоставить информацию об этом в ГЭЦ».

А.М.