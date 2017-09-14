В Баку иранский студент бросился с 4 этажа

2017-09-14 12:10 | www.oxu.az | 5
В Баку иностранный студент совершил самоубийство.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в доме 108 на проспекте Азадлыг в Насиминском районе столицы.
Арендовавший там квартиру гражданин Ирана Амир Назари 1993 г.р., находясь в нетрезвом состоянии, бросился с 4 этажа.
От полученных травм А.Назари скончался на месте.
Сообщается, что Назари Амир был студентом Азербайджанского медиуниверситета.
Перед суицидом он поссорился со своей девушкой.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.