Образ Баку это образ будущего - Проханов

2017-09-14 12:32 | www.trend.az | 3

МОСКВА /Trend/ Образ нового Азербайджана, нового Баку – это образы будущего, сказал выступая на конференции в Москве "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" российский журналист, политолог Александр Проханов.

«Я увидел как сегодня Азербайджан решает свои внутренние социальные проблемы. Идёт формирование нового азербайджанского общества», - сказал Проханов, отметив, что русский фактор в Азербайджане очень важен.

По мнению эксперта, Азербайджан формирует новое представление о регионе Южного Кавказа.

Азербайджан, по его словам, не примыкает к тому или иному союзу, но гармонизирует отношения со многими странами.

Азербайджанская мечта похожа на русскую мечту о справедливом будущем и справедливом обществе, сказал Проханов, добавив, что братские отношения между Россией и Азербайджаном помогают сверить эту общую мечту.

Конференция "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" началась сегодня в Москве. Мероприятие организуют Центр геополитических экспертиз и Изборский клуб.

Участники конференции ставят цель оценить текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Баку, уделив при этом особое внимание сотрудничеству двух стран в укреплении безопасности на Кавказе.

В мероприятии участвуют депутаты мили Меджлиса Азербайджана, Госдумы России, а также другие крупные политические и общественные деятели представители науки и экспертного сообщества двух стран.

На конференции обсуждаеться роль Азербайджана на современной мировой арене, способы углубления отношений между Москвой и Баку и сотрудничество при решении спорных проблем региона. Особое внимание будет обращаться на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, предметами обсуждения являются перспективы культурного взаимодействия, значение азербайджанской диаспоры для консолидации двух стран, налаживание образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана.

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