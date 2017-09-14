Обсуждены перспективы сотрудничества филиала МГУ им. Ломоносова в Баку с университетами Швейцарии

2017-09-14 12:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Посол Швейцарской Конфедерации Филипп Шталдер 12 сентября побывал в филиале Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова в городе Баку.

Посол встретился с ректором Наргиз Пашаевой, был проинформирован о деятельности университета, об учебном плане и его особенностях.

Во время встречи были также обсуждены перспективы сотрудничества между университетами Швейцарии и филиалом МГУ в Баку.

Посол выразил удовлетворение современными методами образования в университете, созданными для студентов и преподавательского состава условиями, отметил, что в большинстве университетов Швейцарии нет таких условий.

Наргиз Пашаева отметила важную роль образования, в частности обмена в сфере образования, для формирования молодого поколения, рассказала о достижениях университета за последние годы.

Стороны также обсудили реализацию в будущем совместного проекта между посольством Швейцарии в Азербайджане и филиалом МГУ в городе Баку.