Роберт Секута: «Сотрудничество между США и Азербайджаном охватывает три одинаково важные области»

2017-09-14 12:15 | www.apa.az | 3

«США хотят видеть Азербайджан сильным, независимым, процветающим и демократическим, Соединенные Штаты также понимают, в каком сложном регионе расположен Азербайджан»

Как сообщает АПА, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Р.Секута сказал, что сотрудничество между двумя странами отхватывает три области, которые имеют одинаково важное значение: «Первая сфера это энергетика и экономика, вторая – демократия, права человека и верховенство закона, третья – безопасность. Каждая из этих трех областей имеет одинаково важное значение. Сегодня это так и завтра будет так же».

Выразив отношение к освобождению директора Информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева, Р.Секута отметил, что они выразили беспокойство в связи с его задержанием: «Мы положительно оцениваем освобождение Мехмана Алиева. Верим, что этот шаг станет началом позитивного подхода к демократии и правам человека в Азербайджане».