В связи с началом нового учебного года меры безопасности будут усилены

2017-09-14 12:16 | www.apa.az | 5

В связи с началом 15 сентября нового учебного года, будут усилены меры безопасности на дорогах.

Об этом АПА сказал начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУПБ Вагиф Асадов. По его словам, уже взяты под контроль дороги вокруг школ, по периметру школ дежурят наряды.

Он отметил, что цель данных мероприятий заключается в предотвращении возникновения плотности потока автомобилей в день начала школьных занятий, а также обеспечении безопасности движения на прилегающих к школам дорогах.

«Опыт последних лет показывает, что зачастую родители, провожающие своих детей в школу, пытаются припарковать свои автомобили у здания учебного заведения. Из-за этого возникают многочасовые пробки, плотность движения растет. А автомобили некоторых родителей, привозящих детей в первый класс, сопровождают несколько машин с родственниками, что еще более усугубляет ситуацию», - рассказал Асадов.

Учитывая указанное, 15 сентября на прилегающих к территориям образовательных учреждений улицах и дорогах будут усилены меры безопасности. В связи с проведением дополнительных мероприятий дорожной полицией обращаемся к водителям, для предотвращения искусственных заторов, пробок, избегания ДТП, чтобы движущиеся в направлении образовательных учреждений не опаздывали, владельцы автомобилей должны соблюдать требования закона. В основном важно соблюдать правила остановки-стоянки, парковки, в целом не выезжать на вторую полосу движения. Нельзя забывать, что и у детей тех, кто не имеет автомобиль, пользуется общественным транспортом, также есть право на получение образования, и их также нельзя задерживать. Поэтому каждый водитель должен соблюдать дисциплину, требования закона «О дорожном движении». Независимо от того, ведут сотрудники полиции службу на территории или нет, правильно выполнять требования остановки и стоянки».