Арестован второй участник «прорыва Саакашвили»

2017-09-14 12:15 | www.oxu.az | 3

Львовский суд арестовал еще одного участника прорыва границы в пункте пропуска Шегени.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

«Суд арестовал 35-летнего мужчину сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 32 тысяч гривен вчера, 13 сентября», - сообщили в полиции.

Ему объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о незаконной переправке через границу, сопротивлении представителям власти и групповом нарушении общественного порядка.

Напомним, в пункт пропуска Шегини для оформления документов прибыли незаконно пересекшие границу 14 человек.

Вчера суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 39-летнего жителя Ивано-Франковской области.

Известно, что полиция задержала пять человек по факту прорыва границы в районе пункта пропуска Шегини. Установлены личности шести возможных организаторов этой акции.

Н.О.