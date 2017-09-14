Дугин: Армения должна вернуть Азербайджану 5 районов

2017-09-14 12:22 | www.oxu.az | 2

«Карабахский конфликт препятствует укреплению геополитической оси Москва-Баку. Но Россия выступает миротворцем в этом конфликте, и мы хотим всячески его избежать. Нас сегодня не удовлетворяет статус-кво. И, как мне кажется, нынешний статус-кво не удовлетворяет и стороны конфликта», - заявил на полях конференции Москва-Баку российский идеолог Александр Дугин.

Как передает Oxu.Az, по словам политолога, Армения контролирует Карабах, но Россия, как и все мировое сообщество, признает территориальную целостность Азербайджана:

«Силового решения эта проблема не имеет. Но мы подошли к такому моменту, когда надо продвигаться вперед».

А.Дугин убежден, что Азербайджан резко укрепляется, меняется баланс сил в регионе:

«Да, Армения является другом России, партнером, но при этом Россия воспринимает и Азербайджан, как друга и партнера. Идет сближение стран, в том числе и в военной сфере. Однако наша дружба с Азербайджаном не направлена против Армении, это не может так восприниматься. И наоборот. Россия сама предстает в этой системе взаимоотношений с двух сторон. Путь разрешения карабахского конфликта? Армения должна, безусловно, вернуть Азербайджану 5 оккупированных районов. Повторяю, нам надо двигаться вперед».

Н.О.