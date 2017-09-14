Месячная инфляция в Азербайджане составила 0,2%

2017-09-14 12:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В августе 2017 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 0,2 процента по сравнению с июлем, сообщает в четверг Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 0,3 процента, на непродовольственные товары – на 0,1 процента, а стоимость платных услуг увеличилась на 0,2 процента.

В январе-августе 2017 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в стране повысились на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Цены на продовольственные товары за этот период повысились на 18,2 процента, непродовольственные товары - на 12,6 процента, стоимость платных услуг, оказываемых населению, выросла на 9,6 процента.

В течение месяца выросли цены на говядину и баранину, колбасные изделия, пастеризованное молоко, сыр, сливочное и оливковое масло, вишню, черешню, абрикосы, арбузы, клубнику, капусту, зелень, огурцы, помидоры, зеленую фасоль, свеклу, чеснок, кофе и чай.

При этом снизились цены на муку, гречневую и манную крупу, макаронные изделия, куриное мясо, яйца, подсолнечное и кукурузное масло, сахар и сахарный песок, бананы, яблоки, груши, алычу, персики, виноград, баклажаны, перец, морковь, картофель, лук и табачные изделия.

За этот же период выросли цены на ткани, обувь, строительные материалы, мебель и домашнюю утварь, бытовые приборы, мелкие электроприборы, легковые автомобили и их запчасти, велосипеды, канцелярские товары и ювелирные изделия, а цены на одежду и мобильные телефоны - снизились.

За прошлый месяц также выросли цены на услуги химчисток, ремонта и проката одежды, аренду квартир, услуги стоматологов, ремонт автомобилей, международные пассажироперевозки воздушным транспортом, услуги такси, платное обучение, услуги парикмахеров и косметические услуги. В то же время снизились цены на международные туры, международные пассажироперевозки железнодорожным транспортом и отельные номера.

В стоимости других товаров и услуг за месяц существенных изменений не наблюдалось.

(Автор: Анвар Мамедов)