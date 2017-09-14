Между Россией и Азербайджаном существует крепкое партнерство - Али Гусейнли

2017-09-14 12:46 | www.trend.az | 3

МОСКВА /Trend/ Между Россией и Азербайджаном существует крепкое партнерство, две страны особенно в последние годы поддерживают друг друга, доказывая прочность отношений, сказал выступая на конференции в Москве "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" председатель комитета Милли меджлиса Али Гусейнли.

«На укреплении отношений сказывается и особая политическая культура наших народов. Между Азербайджаном и Россией существует связь стратегического партнёрства. Наши страны поддерживают друг друга в самых сложных ситуациях в мировой политике. Возможно, через решение этих проблем мы понимаем важность проживания в мире и братстве», - сказал он.

По словам Гусейнли, проблема закрытия Всероссийского Азербайджанского Конгресса сильно беспокоит правительство Азербайджана.

Основы ВАК-а заложили Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев и президент России Владимир Путин, сказал Гусейнли, выразив надежду, что Верховный суд России примет справедливое решение и ВАК продолжит свою деятельность.

15 июня Всероссийский Азербайджанский Конгресс подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2017 года в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ.

Ранее, 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

«Между нашими странами продолжается и успешное военное сотрудничество. Хочу особо отметить, что военное сотрудничество служит миру и безопасности в регионе», сказал Гусейнли.

Конференция "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" началась сегодня в Москве. Мероприятие организуют Центр геополитических экспертиз и Изборский клуб.

Участники конференции ставят цель оценить текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Баку, уделив при этом особое внимание сотрудничеству двух стран в укреплении безопасности на Кавказе.

В мероприятии участвуют депутаты мили Меджлиса Азербайджана, Госдумы России, а также другие крупные политические и общественные деятели представители науки и экспертного сообщества двух стран.

На конференции обсуждается роль Азербайджана на современной мировой арене, способы углубления отношений между Москвой и Баку и сотрудничество при решении спорных проблем региона. Особое внимание будет обращаться на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, предметами обсуждения являются перспективы культурного взаимодействия, значение азербайджанской диаспоры для консолидации двух стран, налаживание образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана.