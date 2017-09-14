Температура воздуха на территории Азербайджана будет 35 градусов

2017-09-14 12:26 | www.apa.az | 4

15 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью возможен туман.

Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.