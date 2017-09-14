Президент Азербайджана встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

2017-09-14 12:28 | www.apa.az | 2

14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком.

Как сообщает АПА, на встрече была подчеркнута важность реализующихся между Азербайджаном и Турцией стратегических проектов, выражена уверенность в еще большем расширении братских отношений между нашими странами.

В ходе встречи также была затронута значимость скорректированного и обновленного Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений «Азери», «Чираг» и глубинной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря. Была отмечена важность этого соглашения с точки зрения экономического развития наших стран и благосостояния народов. В ходе беседы стороны говорили о значимости стратегических проектов, реализующихся между Азербайджаном и Турцией.