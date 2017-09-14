Роберт Секута о сотрудничестве США с Азербайджаном

2017-09-14 12:27 | www.oxu.az | 4

«США хотят видеть Азербайджан сильным, независимым, процветающим и демократическим, Соединенные Штаты также понимают, в каком сложном регионе расположен Азербайджан»

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.



По словам Р.Секута, сотрудничество между двумя странами отхватывает три области, которые имеют одинаково важное значение:

«Первая сфера – энергетика и экономика, вторая – демократия, права человека и верховенство закона, третья – безопасность. Каждая из этих трех областей имеет одинаково важное значение. Сегодня это так и завтра будет также».

Выразив отношение к освобождению директора Информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева, Р.Секута отметил, что они выразили беспокойство в связи с его задержанием:

«Мы положительно оцениваем освобождение Мехмана Алиева. Верим, что этот шаг станет началом позитивного подхода к демократии и правам человека в Азербайджане».

Н.О.

