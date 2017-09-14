Прогноз погоды от синоптиков

2017-09-14 12:34 | www.oxu.az | 3

В пятницу, 15 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове в основном осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 30-35, в Баку ночью 20-22, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами будет туман, подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 30-35, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

A.M.

