Глава МИД Армении совершает преступление, призывая иностранцев посетить оккупированные территории - МИД Азербайджана

2017-09-14 12:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Армении в своем последнем заявлении призывает иностранцев нарушить международное право и законы Азербайджана, призвав к незаконным посещениям оккупированных территорий, что само по себе является преступлением, сказал в четверг Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя антиазербайджанское заявление главы внешнеполитического ведомства Армении.

"Как видно, Армения поощряет иностранцев, в частности политиков, на незаконное посещение оккупированных азербайджанских территорий в обмен на финансовые средства, а также путем шантажа или обмана, а затем превращает их в инструмент политической пропаганды", сказал Х.Гаджиев.

Информирование и просвещение на международном уровне Азербайджаном о незаконности и правовых последствиях таких посещений, применении списка нежелательных лиц, подготовка "Отчета о незаконной экономической и другой деятельности Армении на оккупированных территориях", а также другие действия подобного характера, в том числе и по делу Александра Лапшина позволили разоблачить проводимую Арменией политику по организации незаконных поездок на оккупированные территории. В результате количество подобных визитов значительно сократилось, сказал Х.Гаджиев.

По его словам, многие лица, обманутые и ставшие жертвами незаконных действий Армении, затем обратились к азербайджанской стороне с извинениями за свои действия и просили исключить их имена из списка нежелательных лиц.

Существует очень серьезная моральная сторона проблемы, также отметил Х.Гаджиев.

"Многие люди, которых обманывают и поощряют посетить оккупированные территории, затем осознают, что на этих территориях были совершены кровавые этнические чистки, и они сожалеют о своих поступках. Кроме того, поскольку эти территории являются зоной войны, существует серьезная угроза жизни иностранцев", сказал официальный представитель.

Многие страны мира размещают на веб-сайтах Министерств иностранных дел призывы избегать незаконных посещений оккупированных территорий Азербайджана, предупреждают и о юридической ответственности таких посещений, отметил он.

Теперь, чтобы оправдать себя, армянская сторона пытается организовать разовые визиты лиц армянского происхождения из-за рубежа, лиц, непосредственно связанных с армянским лобби, сказал Х.Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Лапшин был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительном учреждении общего режима.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина, согласно которому Лапшин освобождается от отбывания оставшейся части наказания.

(Автор: Себа Агаева)