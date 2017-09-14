Укрепление стратегического партнерства России с Азербайджаном играет исключительно важную роль - Геннадий Зюганов

2017-09-14 12:52 | www.trend.az | 4

МОСКВА /Trend/ - В нынешней непростой ситуации сложившейся в международных отношениях, укрепление стратегического партнерства России с Азербайджаном играет исключительно важную роль, сказал выступая на конференции в Москве "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе России Геннадий Зюганов.

Он отметил, что изучение и сохранение русского языка в азербайджанских школах играет большую роль для укрепления отношений.

Касаясь вопроса становления Азербайджана, Зюганов отметил, что Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев в непростое время сделал все для укрепления республики и обуздал ту стихию, которая разыгралась в тот период.

Трудно переоценить роль Азербайджана в победе в Великой Отечественной войне, когда большая часть моторов работала на азербайджанской нефти. Не случайно что немецкие войска стремились захватить Азербайджан, сказал Зюганов.

Конференция "Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа" началась сегодня в Москве. Мероприятие организуют Центр геополитических экспертиз и Изборский клуб.

Участники конференции ставят цель оценить текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Баку, уделив при этом особое внимание сотрудничеству двух стран в укреплении безопасности на Кавказе.

В мероприятии участвуют депутаты мили Меджлиса Азербайджана, Госдумы России, а также другие крупные политические и общественные деятели представители науки и экспертного сообщества двух стран.

На конференции обсуждается роль Азербайджана на современной мировой арене, способы углубления отношений между Москвой и Баку и сотрудничество при решении спорных проблем региона. Особое внимание будет обращаться на политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, предметами обсуждения являются перспективы культурного взаимодействия, значение азербайджанской диаспоры для консолидации двух стран, налаживание образовательных обменов и диалога интеллектуальных патриотических элит России и Азербайджана.