В Москве проводится международная конференция, посвященная азербайджано-российским отношениям

2017-09-14 12:43 | www.apa.az | 3

В Москве проводится международная конференция, посвященная азербайджано-российским отношениям.



Как сообщает московский корреспондент АПА, организаторами конференции являются Изборский клуб экспертов и Центр геополитических исследований. Конференция проходит в отеле «Президент».



В работе конференции под названием «Ось Москва-Баку: к новой геополитике Кавказа» принимают участие депутаты Госдумы России и Милли Меджлиса Азербайджана, известные общественно-политические деятели двух стран, представители научных и экспертных кругов России и Азербайджана, а также дипломаты и представители СМИ.

Известный политолог, председатель Центра геополитической экспертизы Александр Дугин сказал на конференции, что цель проведения мероприятия – оценить нынешнюю ситуацию отношений Россия-Азербайджан: «Основное внимание на мероприятии будет уделено сотрудничеству между Россией и Азербайджаном в сфере укрепления безопасности на Кавказе. Участники конференции обсудят роль Азербайджана в современной международной политике, углубление отношений Россия-Азербайджан, возможности совместного решения спорных проблем в регионе».

На конференции особое внимание будет уделено политическому урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Также на обсуждение будут вынесены вопрос сотрудничества в культурной сфере, роль азербайджанской диаспоры, являющейся связующим звеном между двумя странами, диалог и обмен мнениями между интеллектуальной и патриотической элитой России и Азербайджана.