Ильхам Алиев встретился с министром энергетики Турции

2017-09-14 12:38 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на встрече была подчеркнута важность реализующихся между Азербайджаном и Турцией стратегических проектов, выражена уверенность в еще большем расширении братских отношений между нашими странами.

В ходе встречи также была затронута значимость скорректированного и заново составленного Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений «Азери», «Чыраг» и глубинной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, отмечена важность этого соглашения с точки зрения экономического развития наших стран и благосостояния народов. В ходе беседы стороны говорили о значимости стратегических проектов, реализующихся между Азербайджаном и Турцией.

Н.О.