Россия и НАТО наладили диалог по ряду вопросов - генсек

2017-09-14 12:54 | www.trend.az | 1

НАТО и Россия уже наладили периодический диалог по некоторым вопросам, заявил РИА Новости генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В интервью агентству он заявил, что альянс стал изучать возможность проведения нового заседания Совета Россия – НАТО (СРН) после летнего перерыва.

"Для нас важно вести периодический и осмысленный диалог с Россией. С лета 2016 года мы провели пять встреч, это свидетельствует о том, что у нас налажен периодический диалог с Россией по некоторым вопросам", — сказал Столтенберг.

Предыдущее заседание СРН на уровне послов состоялось 13 июля. На нем, в частности, российская сторона сообщила альянсу об учениях "Запад-2017", тогда как натовцы провели брифинг о предстоящих учениях Trident Javelin, обсуждалась ситуация в Афганистане, а также меры по снижению рисков военных инцидентов. Эти вопросы регулярно оказываются в повестке дня встреч СРН.